Jornal inglês coloca cearense Everton, do Grêmio, a caminho do Manchester United

O cearense Everton, considerado hoje a principal estrela do ataque do Grêmio, de Porto Alegre/RS, está próximo de deixar o clube gaúcho e se transferir para o futebol europeu. Segundo o jornal inglês The Sun, o atacante está sendo mlnitorado pelo Manchester United, que deve enviar representantes ao Brasil nos próximos dias para observá-lo de perto.

Ainda de acordo com o com a mprensa britânica, o Manchester City também estaria interessado em fechar contrato com o jogador revelado nas categorias de base do Fortaleza. O United pode fazer uma proposta de 30 milhões de libras (quase R$ 145 milhões) para levar o atacante cearense, que foi convocado para a Seleção Brasileira e já marcou 19 gols este ano.

Everton tem contrato com o Grêmio até o final de 2022 e multa rescisória na casa dos 60 milhões de euros. A provável negociação do atacante com o futebol europeu renderá lucros para o Fortaleza, clube que o revelou.