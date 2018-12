Joia do Coritiba, Yan Sasse é oferecido ao Fortaleza

O jogador Yan Sasse, do Coritiba, foi oferecido ao Fortaleza para reforçar o elenco durante a disputa da elite do futebol brasileiro. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol tricolor, Daniel de Paula, que não garantiu nenhum acordo fechado para 2019. Segundo o empresário do meia, o América/MG está interessado no atleta.

Tratado como uma joia no Paraná, o objetivo do Coxa é realizar o empréstimo do jogador para dar mais experiência na carreira, já que seu contrato se estende até julho de 2020. Yan ganhou elogios do próprio técnico Argel Fucks, que pretende dar mais espaço ao meia no futuro. Na atual temporada, o jogador realizou 31 jogos e marcou cinco gols entre Campeonato Paranaense e Segundona do Brasileirão.

Com estreia prevista para o dia 15 de janeiro na Copa do Nordeste contra o Náutico, primeiro jogo da temporada, o Leão anunciou a contratação do lateral Carlinhos, que veio do América/MG. O time comandado por Rogério Ceni também efetuou as renovações de contrato do goleiro Max Wallef, volantes Felipe e Derley, além do atacante Éderson.