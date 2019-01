Jogadores reprovam atitude da torcida coral e técnico Marcelo Vilar se pronuncia

O fim do jogo entre Ferroviário e Floresta realizado nesse domingo (27), no estádio Presidente Vargas, foi marcado pela atitude de alguns torcedores corais, que não gostaram da atuação ddo time e cantaram "queremos jogador", mesmo com time vencendo o adversário de ontem por 2 a 1.

Os volantes Mazinho e Leanderson concederam entrevista e mostraram insatisfação com a cobrança, repudiando os gritos vindos das arquibancadas. Em coletiva depois da partida, o técnico Marcelo Vilar falou sobre o assunto. "Talvez não merecessem essa situação, mas isso é uma coisa normal que acontece, com relação a novos jogadores e contratações não cabe ao jogador e sim a direção ver a condição", explicou.

Marcelo Vilar ainda se referiu à maratona de jogos no início da temporada, onde o Ferrão jogou sete vezes em 21 dias e elogiou a postura do elenco neste período. "O que eu tenho é que louvar e parabenizar os jogadores pelos guerreiros que eles têm sido em todos os jogos. Mesmo nos jogos em que não conseguimos a vitória, mereciamos ela. O time tem mantido um padrão de jogo forte, muitas vezes não é como a torcida quer, mas é um time que não se omite e que busca a vitória desde o primeiro instante do jogo".

Com a vitória sobre o Floresta, o Ferroviário ocupa a 3ª colocação da 1ª fase do Estadual, com 10 pontos ganhos. A equipe coral volta a campo nesta quarta-feira (30), quando recebe o líder Barbalha, novamente no PV, às 21h30.