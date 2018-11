Jogadores do Fortaleza chegam ao Castelão com fantasias do seriado La Casa de Papel

Os 23 jogadores do Fortaleza relacionados para a partida contra o Juventude, marcado para às 17h15 desta quinta-feira, resolveram inovar no visual. Já garantidos com o título do Campeonato Brasileiro da Série B, resolveram desembarcar do ônibus da delegação, com as fantasias de personagens do seriado espanhol La Casa de Papel.

Foi uma surpresa grande para a torcida, que normalmente recepciona os atletas na área de desembarque da Arena Castelão, que dá acesso ao vestiário do clube. Os torcedores passaram a aplaudir a todos, sem saber exatamente quem representava quem. Os jogadores , antes de irem para o vestiário, foram até o gramado e lá despertaram a mesma curiosidade do grande público. Na borda do campo, tiraram suas fantasias para a vibração da multidão.

De acordo com a assessoria de imprensa do clube, os jogadores resolveram seguir o exemplo dados pelos jogadores Neymar Jr. e Mbappé, do PSG, que chegaram ao estádio fantasiados da mesma forma. A partida desta quinta-feira (15), contra o Juventude, é válida pela 37ª rodada da Série B e contará novamente com mais de 50 mil pagantes. Após o jogo, dirigentes da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, irão entregar a Taça de Campeão para o Fortaleza e mais 50 medalhas para atletas e dirigentes, em cerimonial previamente elaborado.