João Lucas destaca luta do Ceará por permanência na Série A

Após a vitória em cima do Paraná, o Ceará tem a chance de garantir a permanência na Série A com uma rodada de antecedência. O time entra em campo neste domingo (25), quando encara o Atlético-PR. Às vésperas da semifinal da Copa Sul-Americana, o time paranaense deve apostar em um time misto para encarar o Vovô. Se sair vitorioso do confronto, o Alvinegro se mantém na elite, sem depender do resultado de outras partidas.

Focado na briga contra o rebaixamento, João Lucas garante que o elenco do Ceará vai fazer de tudo para manter o clube na primeira divisão. "O momento é de foco total de todos nestas duas partidas que restam na Série A. Serão dois jogos que definirão nossas vidas neste ano. Vamos lutar muito para deixar o Ceará em seu lugar, que é a primeira divisão", destaca o lateral-esquerdo do Alvinegro.

No início da noite da sexta-feira (23), a delegação alvinegra embarcou, em voo fretado, para Curitiba, palco da próxima partida do Ceará. Com os portões fechados para a imprensa, o grupo participou de treino apronto no CT do J. Malucelli, neste sábado (24).

Ceará e Atlético-PR se enfrentam neste domingo (25), às 17h (horário de Brasília), na Arena da Baixada. A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão.