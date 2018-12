Jean Mota, ex-Fortaleza, acerta com o Bahia

Oficialmente, a diretoria do Fortaleza, nunca afirmou nem negou que quisesse o retorno do meia Jean Mota, que surgiu no clube no ano de 2015, mas seu nome foi sempre especulado no Pici. Entretanto, se havia alguma interesse velado no jogador, agora o Leão cearense deve pensar em outra opção, visto que o jogador acertou sua ida para o Bahia. O empresário do jogador disse ao Globo Esporte que houve um acerto entre Santos e Bahia para a transferência do meia de 25 anos.

Jean Mota, que ainda tem um percentual nos direitos econômicos para o Fortaleza, deve ir por empréstimo até o fim de 2019. "Está tudo fechado. Deve anunciar no máximo até quarta-feira. O Jean está muito feliz, vai poder ter sequência na sua posição de origem e mostrar seu potencial para a torcida do Bahia – disse Diogo". O presidente do Santos, José Carlos, negou essa informação.