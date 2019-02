Ivan Moré chora ao vivo ao relembrar de pai e assume torcer pelo Corinthians

O apresentador Ivan Moré, do Globo Esporte de São Paulo, chorou ao relembrar de seu pai após reportagem mostrada no programa nesta segunda-feira (4). O pai do global faleceu cinco meses atrás.

"Eu perdi meu pai há cinco meses, e meu pai era corintiano. Sou corintiano, vou abrir o jogo para vocês (telespectadores). Sou corintiano pelo amor do meu pai pelo Corinthians. Isso não significa que eu não respeito outros times. Essa matéria me lembrou muito da relação com meu pai. Tive a chance de levá-lo à Arena Corinthians antes de ele morrer. Fica até difícil falar. Amor não tem time, amor é amor”, disse emocionado.

A matéria mostrava a história de um filho corintiano que virou palmeirense devido ao pai, que foi diagnosticado com câncer na própostata e conseguiu vencer a doença.

“Família é o bem mais sagrado que a gente e temos que cultivar isso. Quem é pai vai entender o significado desta matéria. Você (Ivan Moré) que perdeu o pai recentemente, sabe que fica no coração para sempre. Viver estes momentos em família é o que realmente importa”, comentou Caio Ribeiro, ex-jogador e comentarista de futebol.