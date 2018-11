Ironman Fortaleza sagra tricampeão e bicampeã na Praia de Iracema

O circuito Ironman, no Brasil, encerrou-se hoje (25), no Aterro da Praia de Iracema, em Fortaleza. A principal mudança foi o local da prova, antes iniciada no Marina Park, e, agora, deslocada ao aterro. A prova masculina foi vencida pelo paulista José Belarmino, que se sagrou tricampeão da categoria. Entre as mulheres, também não houve novidade, a mineira Claudia Dumont faturou o bicampeonato da prova.

O Ironman 70.3 Fortaleza teve início às 6h, e os campeões só começaram a ser conhecidos após as 12h. O evento contou com 1000 competidores de 19 países. Os atletas tiveram que enfrentar 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida em busca da classificação para o Mundial Ironman 70.3 2019, que ocorrerá na cidade de Nice, na França.

Vencedores

José Belarmino Souza Filho fechou a prova em 4h 7min e 28 segundos. Com quase um minuto de vantagem para o segundo colocado, Rodrigo Lobo, o vencedor não conteve as lagrimas na chegada. "Fortaleza é uma cidade que me dá muita energia. Esta conquista é parte de minha família, pois todos me incentivam. Não vou para o mundial, pois prefiro dar prioridade a eles. Mas continuarei treinando", contou.

Já na categoria feminina, Claudia Dumont venceu com folga. Foram mais de 10 minutos de vantagem para a segunda colocada, Flávia Meyer. "Prova em Fortaleza sempre é um desafio, pelo calor e vento. Mesmo com mudança de lugar, o evento continuou muito duro. Feliz com o apoio da torcida", declarou a bicampeã.

O pódio foi formado unicamente por brasileiros, que ocuparam as 3 primeiras colocações entre os homens e as mulheres.

Maioria brasileira

Os brasileiros foram ampla maioria na disputa, com 764 participantes. Os "donos da casa" tiveram companhia de atletas de Chile, Argentina, Alemanha, Bolívia, Guiana Francesa, Portugal, Espanha, Rússia, Grã-Bretanha, Polônia, Paraguai, Uruguai, Eslovênia, Colômbia, Japão, Itália, Grécia e Estados Unidos.

Confira os pódios:

Masculino

1) José Belarmino Souza Filha (BRA), 4h07min28seg

2) Rodrigo Lobo (BRA), 4h08min17seg

3) Cid Barbosa (BRA), 4h10min40seg



Feminino

1) Claudia Dumont (BRA), 4h44min54seg

2) Flávia Meyer(BRA), 4h55min03seg

3) Paula Moreira (BRA), 4h58min40seg