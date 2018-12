Ironman Fortaleza ganha nova data e quer atrair maior número de participantes

O Ironman 70.3 Fortaleza recebe um upgrade para o próximo ano. A tradicional prova realizada em novembro, passa agora a ocupar uma nova data no calendário da Capital cearense. Em 2019, será disputada em junho, período de baixa estação, antes das festividades juninas.

Atualmente quatro cidades recebem o evento: Maceió, Florianópolis, Rio de Janeiro e Fortaleza; sendo a Capital cearense a última a receber o evento. Em 2019, a prova no Ceará será a segunda da sequência. Segundo o secretário executivo de turismo, Erick Vasconcelos, a mudança vem para alavancar as incrições e atrair mais atletas para a competição.

"Éramos a última prova, sofrida para quem é atleta, não só pelo vigor físico, mas como pelo gasto. Então estamos saindo da última prova da temporada, no último final de semana de novembro, para o início de junho. Período de baixa estação, antes do São João. A mudança vai alavancar muito mais a única prova de triatlo do nordeste. A gente ganha dois pontos, sai de útima para segunda, só atrás de Florianópolis, que já está esgotado", destacou.

O calendário oficial será divulgado na tarde desta quarta-feira (19). Confira as datas já marcadas:

Florianópolis - 28/04/2019

Florianópolis - 26/05/2019

Maceió - 04/08/2019