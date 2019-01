Inter fecha contratação de atacante Rafael Sóbis por um ano

O Internacional fechou a contratação do atacante Rafael Sóbis, de 33 anos. Após rescisão com o Cruzeiro, o jogador assina por um ano com o clube vermelho.

Sóbis rescindiu com o clube mineiro em e assinou documentos em Porto Alegre ainda na sexta. Neste sábado, o clube finalizou a documentação de contratação dele. Será a terceira passagem de Sóbis no vestiário vermelho.

Sóbis disputou os primeiros jogos como profissional pelo Inter em 2004. A primeira passagem durou até 2006, quando foi negociado com o Bétis, da Espanha. Depois, voltou do Al-Jazira-EAU em 2010 e permaneceu em Porto Alegre até 2011. Ao todo soma 167 partidas e 48 gols pelo time nas duas passagens.

E não são apenas jogos e gols, Rafael Sóbis esteve presente nas duas conquistas da Libertadores pelo Colorado, marcando gol nas finais tanto em 2006 quanto em 2010.

Na temporada 2018, o atacante marcou sete gols em 38 partidas. Com mais um ano de contrato, ele procurou a direção do clube para rescisão de olho em ser melhor aproveitado.

O Internacional abriu as portas a um de seus maiores ídolos recentes e venceu disputa com Fortaleza, Ceará e Goiás também pelo desejo do jogador de voltar a vestir as cores do clube. O cenário de desejo em contar com o atleta também cresceu a partir da saída de Leandro Damião, que foi para o Frontale Kawasaki, do Japão.