Integrado ao time profissional, meia da base do Ceará passará por cirurgia

Visando as competições de 2019, o técnico Lisca integrou alguns atletas do sub-20 para a equipe principal. O meia Kendy, um dos destaques da base nesta temporada e na lista dos jogadores que subiram ao time profissional, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai precisar passar por cirurgia, ficando de fora de boa parte da próximo temporada.

A lesão aconteceu em disputa de bola no treino do Sub-20, na quinta-feira (29). Em coletivo de preparação para a Copa do Nordeste Sub-20, o jogador se chocou com um companheiro de equipe e acabou caindo de mal jeito no gramado.

"Na hora da queda o meu joelho já estralou, rompendo o ligamento do meu joelho", lembrou o meia-atacante de 19 anos.

Kendy foi relacionado para uma partida do Vovô na Série A do Campeonato Brasileiro. Com Cardona lesionado, o atleta da base Alvinegra ficou no banco de reservas na vitória do time de Porangabuçu por 2 a 0 sobre o Vitória/BA, na Arena Castelão, com gols de Calyson e Samuel Xavier.

Com contrato com o clube até janeiro de 2020, o jogador passarrá por cirurgia entre os dias oito a 10 de janeiro - alguns dias depois de seu aniversário de 20 anos - e ficará afastado dos gramados por cerca de 6 a 8 meses, ficando de fora de todas as competições disputadas pelo clube no primeiro semestre de 2019.