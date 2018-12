Inscrições presenciais e entrega de kits para IV Corrida Vida seguem intensas

Segue bem movimentada a procura por inscrições e entrega de kits da 4ª edição da Corrida Vida, que acontece neste domingo (16), com largada às 6h, no Centro Administrativo do Estado do Ceará, no Cambeba, com percursos de 5, 10 e 15 km.

Desde a manhã desta sexta-feira (14), várias pessoas estão comparecendo ao Mercadinho São Luiz, na Avenida Santos Dumont, 5625, no Papicu, para retirar os kits e ainda em busca das últimas inscrições.

"Estamos satisfeitos e ao mesmo tempo surpresos com a grande procura pelas últimas inscrições. A Corrida Vida sempre tem essa característica de atrair muitas pessoas, pois além de encerrar o calendário de corridas de rua de Fortaleza ela tem esse clima de confraternização", disse Fernando Alpídio, organizador do evento.

A IV Corrida Vida é uma realização do jornal Diário do Nordeste por meio do projeto Vida Saudável, com direção da Nova Letra Conteúdos Criativos.