Inscrições para corrida de rua New Balance, em Fortaleza, entram na reta final

As inscrições para a corrida de rua New Balance 15K seguem abertas até o dia 25 de novembro. O evento acontecerá no dia 2 de dezembro, em Fortaleza, e os interessados podem escolher entre duas categorias; 15K ou 7,5K, ambas com largada geral às 6h30.

O kit da corrida acompanha camiseta exclusiva da prova, viseira, sacola, canelito de compressão, número de peito e chip de cronometragem. No término do evento, o atleta receberá a medalha finisher, com a distância selecionada na inscrição.

O circuito, que também acontece em outros países, já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. A última edição de 2018 será na capital cearense.

As inscrições custam a partir de R$99 e devem ser feitas no site da Ticket Agora através desse link, assim como a consulta do regulamento completo da prova.



Serviço:

New Balance 15K Fortaleza

Domingo, 02 de dezembro – largada geral às 6:30h/Estacionamento do RioMar Shopping Rua Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu, Fortaleza / CE - cep: 60175-055 Inscrições: https://www.ticketagora.com.br/e/New-Balance-15K-Fortaleza-2018-6584

2º lote de inscrições: de 03/11 a 25/11 ou até final das inscrições: R$ 129 + taxa de serviço

*Maiores de 60 anos e atletas PCD pagam meia