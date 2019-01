Ingresso para abertura da Copa América custará de R$ 190 a R$ 590

O ingresso para o jogo de abertura da Copa América deste ano, que acontecerá no estádio do Morumbi, em São Paulo, vai custar de R$ 190 a R$ 590. A competição será disputada de 14 de junho até 7 de julho em cinco cidades. Além da capital paulista, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador e Porto Alegre sediarão o torneio.

Ingressos para a final, que será disputada no Maracanã, custarão de R$ 260 a R$ 890.

Os organizadores também venderão meia entrada. A mais barata custará R$ 30. Na primeira fase, com exceção da abertura, ingressos custarão de R$ 60 a R$ 350.

A partir das 18h desta quinta-feira (10), um lote de 228 mil ingressos estará disponível no site do evento. O torcedor poderá comprar no máximo 5 ingressos em 7 partidas. O cartão de crédito é a única forma de pagamento. Todas as bandeiras serão aceitas.

A venda nas bilheterias acontecerá somente 60 dias antes da abertura do evento.

Além do Morumbi, a seleção brasileira jogará na primeira fase em Salvador, no dia 18 de junho, e no Itaquerão, no dia 22.

Os adversários da seleção serão definidos no dia 24 de janeiro, quando os organizadores farão o sorteio dos grupos.

Além dos 10 países do continente, Catar e Japão também participarão do campeonato como convidados.

A última edição da Copa América realizada no Brasil foi em 1989, quando a equipe comandada por Sebastião Lazaroni venceu e acabou com um jejum de 40 anos sem erguer o troféu.