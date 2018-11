II Corrida Rosa e Azul acontece na manhã deste domingo (25), no Parque do Cocó

Acontece neste domingo (25), em Fortaleza, a II Corrida Rosa e Azul, evento esportivo que faz alusão às campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, de combate ao câncer de mama e próstata, respectivamente.

A iniciativa, que conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará, através da Secretaria Estadual de Saúde, e da Prefeitura Municipal de Fortaleza, entre outros órgãos, tem como objetivo incentivar a prática de atividade física, que de acordo com a a Organização Mundial de Saúde evita em até 30 % a incidência de câncer.

Dentre as atrações da II Corrida Rosa e Azul haverá a gravação do "vídeo convite" ao corredor jamaicano Usain Bolt, para vir correr na III Corrida/Circuito nacional de Corridas pela Cura, edição 2019 em Fortaleza.

Serviço:

II Corrida Rosa e Azul

Data: 25/11/2018

Local: Parque do Cocó, em Fortaleza/CE

Largada: 6h30

Informações: (85) 996630822 whatsaap – Valéria Mendonça – Organizadora da Corrida

Inscrições presenciais: até 24/11, das 8 ás 16h, no Parque do Cocó