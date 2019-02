Horizonte demite Gilmar Silva e deve anunciar Caé Cunha como novo técnico

Gilmar Silva não é mais treinador da equipe do Horizonte. O técnico foi demitido na tarde desta segunda-feira (25). Sem ter bons resultados pelo Galo do Tabuleiro, Gilmar deixou o comando da equipe cearense. Ex-auxiliar técnico de Ceará e Fortaleza, Caé Cunha já trabalha com a equipe e deve ser anunciado para o comando da equipe.

Em 11 jogos neste ano, foram quatro derrotas, cinco empates e comente duas vitórias no Campeonato Cearense.

Atualmente, o Galo ocupa a 7ª posição da tabela do Estadual com apenas três pontos somados em quatro jogos.

O Horizonte volta a campo na próxima quarta-feira (27) para encarar o Fortaleza, às 21h30, no estádio Domingão, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense.