Hamilton lidera treino e crava pole em Abu Dabi; Alonso larga em 15º em despedida

A conquista antecipada do título da temporada 2018 da Fórmula 1 não tirou o apetite de Lewis Hamilton, que neste sábado mostrou mais uma vez porque domina a categoria. O piloto da Mercedes foi o mais veloz no circuito de Yas Marina e cravou a pole position para o GP de Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, que acontecerá no domingo.

Hamilton garantiu seu quinto título mundial há duas etapas, mas no GP do Brasil foi pole e venceu e agora, em Abu Dabi, largará na frente mais uma vez. O inglês garantiu a primeira colocação no grid na reta final do Q3, quando completou o percurso em 1min34s794.

A hegemonia de Hamilton na temporada é traduzida nos números. Em 20 provas já disputadas, o inglês venceu dez. Na parte final do ano, momento em que se desgarrou de Sebastian Vettel, foram sete vitórias e nove pódios em dez provas para o piloto da Mercedes.

Neste sábado, Hamilton cravou a 11ª pole position no ano, a 83ª na carreira, e mostrou que gosta do circuito de Yas Marina, onde largará em primeiro pela quarta vez. De quebra, a Mercedes celebrou uma dobradinha, já que Valtteri Bottas estará ao lado de seu companheiro na primeira fila, após marcar 1min34s956.

Mais uma vez, a Ferrari teve que se contentar com a segunda fila. Vice-campeão mundial, o alemão Sebastian Vettel será o terceiro colocado no grid, com o tempo de 1min35s125, enquanto seu companheiro Kimi Raikkonen se despedirá da equipe - pilotará pela Sauber em 2019 - largando em quarto, após marcar 1min35s365.

Quem teve uma pequena vitória particular neste sábado foi Daniel Ricciardo. Também de malas prontas, já que vai para a Renault no ano que vem, o australiano cravou o quinto melhor tempo, com 1min35s401, e sairá na frente de seu companheiro de Red Bull, Max Verstappen, apenas o sexto, com 1min35s589.

Romain Grosjean, da Haas, Charles Leclerc, da Sauber e futuro piloto da Ferrari, Esteban Ocon, da Force India, e Nico Hülkenberg, da Renault, respectivamente, completam os 10 primeiros colocados do GP de Abu Dabi, que acontecerá no domingo às 11h10 (horário de Brasília).

Fernando Alonso

O sábado também marcou o último treino classificatório do espanhol Fernando Alonso na Fórmula 1. Após 18 temporadas e dois títulos, o piloto, um dos grandes nomes do automobilismo nas últimas décadas, se despedirá da categoria largando na 15.ª colocação.

Alonso sofreu mais uma vez com a falta de qualidade de sua McLaren, mas, na base do talento, ainda conseguiu se classificar para o Q2 com uma volta rápida quando o cronômetro do Q3 já estava zerado. Na segunda parte da atividade, porém, a realidade da equipe falou mais alto e o piloto não conseguiu fazer milagre.

Confira o grid de largada do GP de Abu Dabi:

1º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min34s794

2º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min34s956

3º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min35s125

4º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min35s365

5º - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull), 1min35s401

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min35s589

7º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min36s192

8º - Charles Leclerc (MON/Sauber), 1min36s237

9º - Esteban Ocon (FRA/Force India), 1min36s540

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Renault), 1min36s542

11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Renault), 1min36s982

12º - Marcus Ericsson (SUE/Sauber), 1min37s132

13º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min37s309

14º - Sergio Pérez (MEX/Force India), 1min37s541

15º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min37s743

16º - Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso), 1min37s994

17º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min38s166

18º - Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren), 1min38s577

19º - Sergei Sirotkin (RUS/Williams), 1min38s635

20º - Lance Stroll (CAN/Williams), 1min38s682