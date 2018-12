Guga e Senna inspiram Gabriel Medina em caminho para idolatria no Brasil

A chegada ao Brasil após a conquista do bicampeonato mundial de surfe foi calorosa. Gabriel Medina desembarcou no Aeroporto de Guarulhos neste sábado (22) segurando seu mais novo troféu e recebeu o carinho da torcida. É o status de ídolo brasileiro que o surfista alcançou.

O primeiro brasileiro a conseguir a marca de bicampeão mundial de surfe faz Gabriel Medina lembrar ídolos e ser comparado a eles: Gustavo Kuerten e Ayrton Senna.

Guga foi tricampeão de Roland Garros (1997, 2000 e 2001), Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1 (1988, 1990 e 1991). Gabriel Medina ainda é bicampeão e caminha para mais conquistas, inclusive para representar bem o Brasil na Olimpíada de 2020.

Gustavo Kuerten tinha 20 anos quando conquistou Roland Garros pela primeira vez assim como Medina tinha 20 anos na conquista do primeiro título. O surfista prefere não se comparar aos dois ídolos nacionais, mas se inspirar neles. Com 25 anos recém-completados, o campeão de Pipeline não viu Senna ao vivo nas suas conquistas e ainda era criança quando Guga ganhou as manchetes.

"Guga e Ayrton são caras que admiro e servem de exemplos. Se eu me dedico e faço de tudo para representar o Brasil, foi vendo esses caras. Vejo filmes e li livros. Não tem como me comparar com eles, mas estou fazendo meu melhor. Tento fazer de tudo para representar nossa bandeira", ressaltou em entrevista coletiva neste sábado (22) em um hotel na zona sul de São Paulo.

Transformação no esporte

Medina comparou o papel do surfe em sua vida com o do tênis na vida de Gustavo Kuerten. "O surfe mudou minha vida, o tênis mudou a vida do Guga", comentou. "Eu era só um menino que sonhava como muitos outros e pude dar alegria para minha família e para o meu país", destacou.

A idolatria nacional Gabriel Medina já ganhou. "É muito bom voltar pra casa e ser recepcionado assim. Quando eu estou na água o que mais penso é na família brasileira, foi muito bom ser recepcionado assim. São muitas pessoas mandando mensagens, celebridades... Nunca imaginei que receberia mensagem dessas pessoas", disse.