Guarasol doará renda de partida para famílias das vítimas da tragédia no CT do Flamengo

O Guarany de Sobral informou, através de seu site oficial, que doará toda a renda da partida contra o Fortaleza, no Estádio Junco, que será realizado amanhã (10), válida pela 2ª rodada da Segunda Fase do Campeonato Cearense 2019.

A iniciativa partiu após uma reunião entre os dirigentes do Bugre. "Nós que fazemos o Guarany de Sobral, lamentamos a dor dessa perda. É inestimável e irreparável, por isso nos colocamos à disposição das famílias das vítimas", disse Oscar Rodrigues, representante do clube.

Guarany Sporting Clube e UNINTA doarão renda da partida contra o Fortaleza para famílias das vítimas do incêndio no CT do Flamengo. https://t.co/oq5azP1vma — Guarany S.C/UNINTA - Oficial (@guarasoloficial) 9 de fevereiro de 2019

Entenda o caso:

Na madrugada de ontem (8), o alojamento onde estavam 25 jogadores da base do Flamengo, no Ninho do Urubu, Centro de Treinamento da equipe carioca, pegou fogo e matou 10 jovens que dormiam no local. Três seguem internados, dois são cearenses, e 12 não escaparam.

Todas as 10 vítimas fatais já foram identificadas e as famílias buscam a liberação dos corpos no IML do Rio de Janeiro.