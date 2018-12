Guarany de Sobral lança nova comissão técnica e uniformes para 2019

Em cerimônia realizada no Centro Universitário de Inta (UNINTA), em Sobral, o Guarany de Sobral apresentou a nova comissão técnica do clube, além dos uniformes que serão usados no Campeonato Cearense de 2019.

O time será comandado pelo treinador Anderson Batatais, que anunciou uma reformulação de 50% do elenco. Os atletas já estão treinando no CT da equipe e realizando exames médicos, com expectativa para o plantel ser finalizado neste fim de semana.

“Queremos nos classificar para a fase final do Cearense e garantir uma vaga na Copa do Brasil de 2020. Além disso, queremos atuar no Campeonato Brasileiro da série D”, revelou o treinador.

Projeto

Buscando reverter uma crise financeira que atrapalhou o andamento do clube nas últimas temporadas, o Guarasol trabalha agora para crescer profissionalmente para além do município de Sobral. Patrocinador master, o reitor Oscar Rodrigues, da UNINTA, afirmou que o foco também são as categorias de base.

“As pessoas estão interessadas no Guarany. Nós vamos trabalhar dando todo o suporte técnico e profissional, além de focar na criação de 20 polos de categoria de base, não somente em Sobral, mas também em distritos, e quem sabe em cidades vizinhas. Desta forma, acredito que a gente possa revelar bons jogadores na nossa região”, declarou.

O Guarany de Sobral estreia dia 6 de janeiro no Estadual diante do Horizonte. O local da partida ainda não foi divulgado pela Federação Cearense de Futebol (FCF).