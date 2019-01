Grupo Capoeira Brasil realiza evento em alusão aos seus 30 anos

O Grupo Capoeira Brasil (GCB) fará um evento de abertura em comemoração aos seus 30 anos de fundação nesta sexta-feira (11). O grupo está presente em todo o Brasil e nos cinco continentes do mundo.

A cerimônia aocntecerá no Auditório do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, ás 19 horas. Na ocasião, haverão mostras de vídeos e mesa de debate com mestres do grupo e convidados.

Fundado em 14 de janeiro de 1989, em Niterói- RJ, pelos mestres Paulão Ceará (Tesouro Vivo da Cultura de nosso estado), Paulinho Sabiá e Boneco, o Grupo tem notória relevância no meio capoeirístico, artístico, esportivo, educacional e social em nosso estado, no Brasil e no mundo.

O GCB tem hoje um quadro de profissionais composto por mestras e mestres, inclusive estrangeiros, além de milhares de alunos.