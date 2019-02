Grêmio espera resposta de Diego Tardelli até terça-feira

O Grêmio segue em tratativas com Diego Tardelli, 33, e vê o caso perto do fim. Neste domingo (10), depois de vencer o Avenida e conquistar título da Recopa Gaúcha, o clube admitiu a conversa e Renato Gaúcho chegou a detalhar a negociação. De acordo com o treinador, o atacante pediu até terça-feira para responder a oferta feita nos últimos dias.

Para a diretoria, a chance de acerto é boa. Renato definiu a proposta como 'excelente'. "O Grêmio fez uma proposta muito boa ao Tardelli, muito boa mesmo. Agora está com ele. Pediram para dar resposta até hoje e falei com o Tardelli. Pediram prazo até terça-feira, tem todo direito, mas deixamos bem claro que o Grêmio chegou ao seu limite. O Grêmio não pode esperar só um jogador. Vamos aguardar até terça, esperamos que seja uma resposta positiva. A proposta do Grêmio é muito boa. Um excelente salário em termos de futebol brasileiro", disse Renato em entrevista coletiva.

"A bola está com eles, esperamos resposta positiva. Se não acontecer, o clube segue sua vida e ele também", completou.

O interesse do Grêmio em Diego Tardelli foi revelado pela reportagem. Horas depois, Renato confirmou as tratativas. Na sexta-feira, dirigentes gremistas se reuniram com os empresários do atacante ex-Atlético-MG e livre no mercado após deixar o Shandong Luneng-CHI.

"O Grêmio trabalha esse assunto, sim. Está com essa situação dentro de uma perspectiva negociar. Pode acontecer? Pode. Mas pode não acontecer. Estamos trabalhando muito fortemente para ter o jogador conosco", comentou Romildo Bolzan Jr., presidente do Grêmio.

Diego Tardelli também recebeu oferta do Atlético-MG, mas é alvo antigo do Grêmio. Indicado por Renato desde 2017, o atacante é visto como peça polivalente. Que pode atuar em diferentes funções ofensivas.