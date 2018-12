Gramado da Arena Castelão chama atenção pelo péssimo estado

Imagens que chegam a assustar qualquer torcedor. Durante a partida desta segunda-feira (17) entre Floresta e Fortaleza, pela categoria sub-20, na Arena Castelão, o que mais chamou atenção não foi o jogo em si, mas o péssimo estado do gramado do estádio, que além de vir sofrendo com as chuvas, vem sendo utilizado para várias partidas amadoras, mesmo com o final da temporada do futebol profissional.

Em contato com a reportagem, o secretário da Sesporte, Euler Barbosa, admitiu que o número de jogos amadores e as fortes chuvas colaboram para o desgaste do gramado, mas que o mesmo passará por manutenção a partir desta terça-feira (18) e será devidamente entregue no dia 5 de janeiro, véspera do início do Estadual 2019.

Ainda de acordo com o secretário, outros ajustes na arena ocorrerão durante os próximos meses, já que a administração está novamente a cargo do Estado, já que o contrato com a Luarenas acabou no último dia 13. "Vamos providenciar a manutenção do gramado a partir de amanhã (terça-feira), assim como iremos realizar uma série de adequações", explicou Euler Barbosa.