Goleiro Everson faz atividade na academia e não treina com elenco pelo 2º dia seguido

Nesta terça-feira (8), pelo segundo dia seguido, o goleiro Everson não apareceu para treinar com elenco em Porangabuçu. Ele fez somente atividade na academia do Ceará. Com isso, o Ceará teve no gramado para a posição Diogo Silva, Fernando Henrique e Gleidson, da base. O empresário do jogador, Edson Neto, está em Fortaleza, onde conversa com a diretoria do Ceará sobre a proposta do Santos.

Na última segunda-feira, o goleiro Everson alegou problemas estomacais, segundo a assessoria do clube. Nesta terça, o Vovô não se manifestou sobre a ausência do jogador. Segundo apurou o GloboEsporte.com, mesmo com a renovação de contratação de Éverson até 2021, a multa segue em R$ 6 milhões.

O Santos não teria aceitado pagar a multa à vista e ainda não há o acerto. Mas é desejo do goleiro Everson de atuar no clube, embora seja grato ao Ceará, garante o empresário do atleta, Edson Neto