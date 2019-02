Goleiro Dyogo vai ao Castelão ver jogo do Ceará

O goleiro Dyogo, de 15 anos, sobrevivente do incêndio ocorrido no centro de treinamento do Flamengo que deixou 10 jogadores mortos, chegou a Fortaleza na madrugada desta terça-feira e tem recebido uma série de homenagens.

Depois de ser recebido por familiares e amigos que entoavam “Dyogo, guerreiro”, com cartazes e camisas com sua imagem, foi a vez do Ceará Sporting Club homenagear o garoto. Presente ao Castelão para prestigiar o Alvinegro na partida entre o Vovô e o Guarany de Sobral, às 20 horas pelo Campeonato Cearense, o Ceará fez uma homenagem a ele no telão do Castelão e foi muito aplaudido pela torcida.