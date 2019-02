Goleiro do Fla morto no incêndio era fã de Danilo, vítima no voo da Chape

Após a tragédia que matou dez jogadores das categorias de base do Flamengo, começaram a surgir histórias tocantes das vítimas. Um dos atletas que morreram no incêndio no Ninho do Urubu, centro de treinamentos do clube rubro-negro, era o goleiro Bernardo Pisseta, de 15 anos. Natural de Indaial, Santa Catarina, o jovem arqueiro era fã do goleiro Danilo, da Chapecoense, morto no acidente aéreo que vitimou 71 pessoas, em 2016.

Uma foto com os dois circulou nas redes sociais tão logo o nome de Bernardo Pisseta foi divulgado entre as vítimas fatais do Ninho do Urubu. E os internautas lamentaram o fato de os dois goleiros terem partido de maneiras tão precoces e trágicas.