Goleiro do Ascoli se atrapalha e faz gol contra bizarro em partida com Palermo

No penúltimo jogo do ano pela Série B do Campeonato Italiano, o Palermo garantiu a vitória em cima do Ascoli, por 3 a 0, com direito a ajuda do goleiro adversário. A partida seguia no 0 a 0, quando com uma forcinha de Filippo Perucchini, o líder da competição abriu o placar. Aos 25 minutos do primeiro tempo, o goleiro do Ascoli, entrou para a lista dos gols contras mais bizarros do ano.

O goleiro recebeu uma bola recuada, buscou driblar o atacante, mas se atrapalhou e acabou mandando a bola de leve para a própria meta. Imediatamente o jogador desabou no chão, incrédulo com o lance.

Com a vitória, o Palermo se isolou na liderança da segundona do Italiano com 34 pontos. O Ascoli de Perucchini está na 11º posição, com 21 pontos.