Gol de Wescley, do Ceará, é eleito o mais bonito da Série A do Campeonato Brasileiro

O gol mais bonito da Série A do Campeonato Brasileiro 2018 pertence ao Ceará Sporting Club. Durante a cerimônia do '49ª Prêmio ESPN Bola de Prata', realizada nesta segunda-feira (3), em São Paulo, o Vovô foi representado pelo meia Wescley, que balançou as redes diante do Corinthians, válido pela 4ª rodada da competição.

O lance aconteceu no dia 6 de abril e marcou também o primeiro gol alvinegro no Brasileirão, que teve a concorrência de Felipe Bastos (Sport), Nenê (São Paulo), Everton (Grêmio) e Felipe Melo (Palmeiras). Em entrevista exclusiva ao Diário do Nordeste, o atleta relembrou a trajetória ao longo da temporada, quando iniciou como titular, mas ficou fora por cinco meses para tratar uma grave lesão no joelho.

"Um ano desses está de bom tamanho, teve muitos gols bonitos, mas fico feliz, foi um ano muito difícil pra mim, mas voltei a tempo de disputar duas partidas", afirmou.

Curiosamente, Wescley também marcou o tento na partida que garantiu a permanência do Ceará na elite do futebol brasileiro, contra o Atlético/PR, na Arena da Baixada. Pertencendo ao Vissel Kobe-JAP, o jogador admitiu o desejo de ficar no clube cearense em 2019 e disse que o futuro vai ser definido essa semana.

"Consegui voltar, ajudar, mas esse assunto de ficar é complicado porque meu passe pertence ao time do Japão. Então vou deixar para decidir juntamente como o Ceará nessa semana. Eu gostaria de ficar, todo mundo sabe a identificação que eu tenho, o carinho. Não teria dificuldade alguma de ficar, mas preciso respeitar meu contrato", finalizou.

Concorrentes

Wescley | Corinthians 1x1 Ceará (4ª rodada)

Felipe Bastos | Sport 1x0 Atlético/PR (10ª rodada)

Nenê | São Paulo 3x0 Vitória (12ª rodada)

Everton | Fluminense 0x1 Grêmio (27ª rodada)

Felipe Melo | Palmeiras 3x0 (34ª rodada)