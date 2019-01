Ginásio Paulo Sarasate receberá jogos do Basquete Cearense durante o mês de janeiro

Com o CFO (Centro de Formação Olímpica) sendo utilizado para alojar a Força Nacional, em Fortaleza, o Basquete Cearense mandará suas partidas pelo NBB (Novo Basquete Brasileiro), durante todo o mês de janeiro, no Ginásio Paulo Sarasate, local onde já fez história.

Dentro de casa, o time cearense fará, nesta quarta-feira (9), o primeiro jogo deste ano de 2019, onde recebe o Paulistano, às 20h.

O confronto contra o @BasqPaulistano será no Ginásio Paulo Sarasate, devido a utilização do Centro de Formação Olímpica como base pela Força Nacional de Segurança.



— Basquete Cearense (@BasqCearense) 5 de janeiro de 2019

Dando continuidade ao certame, o Basquete terá duas partidas fora. No sábado, às 17h, diante do Franca, e na segunda (14), às 20h, contra o Bauru. Após esses dois duelos, o Carcará retorna para jogar em casa, onde terá o Mogi na quinta (17), às 19h45.

Com duas partidas na capital do Rio de Janeiro, o time comandado pelo técnico Dannyel Russo terá pela frente o Botafogo, às 19h do dia 22, e o Vasco da Gama, às 18h do dia 24. No dia 29, o Cearense enfrenta o Corinthians, às 19h.

Todos os jogos serão no horário da capital cearense.