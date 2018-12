Galvão Bueno renova contrato com a Globo até 2022

Foto: Arquivo Diário do Nordeste

A Globo anunciou, na manhã desta terça-feira (11), a renovação de contrato com o narrador Galvão Bueno, de 67 anos, até 2022, ano em que será disputada a Copa do Mundo do Catar. O anúncio foi feito por meio de nota da assessoria de imprensa da emissora.

A próxima Copa do Mundo será a 13ª de Galvão como narrador. Seu primeiro Mundial foi o de 1974, na Alemanha, trabalhando à época na TV Gazeta. Ele mudou para a Globo em 1981.

Em entrevista à Folha de S.Paulo em maio deste ano, Galvão Bueno afirmou não saber se ainda estará narrando no Mundial do Qatar. "Espero estar vivo e com saúde para estar lá. Fazendo o quê? Não sei dizer hoje", disse na ocasião.

Em 2010, Galvão anunciou que a Copa do Mundo no Brasil, em 2014, seria a sua última. Contudo, ele seguiu à frente das narrações da Globo e esteve no Mundial da Rússia.

Ainda de acordo com a emissora, além dos principais jogos de futebol, Galvão continuará narrando a F-1 e apresentando o programa "Bem, Amigos", do canal SporTV.