Galvão Bueno lamenta tragédia no CT do Flamengo: 'Eram tão jovens'

Apresentador e narrador esportivo, Galvão Bueno se pronunciou sobre a tragédia no CT do Flamengo causada por um incêndio, na madrugada desta sexta-feira (8), que deixou 10 mortos e três feridos.

"Eram tão jovens", disse o apresentador global. "Tantos sonhos, tantas esperanças. Que Deus conforte as famílias"

Eram tão jovens!!

Com tantos sonhos!!

Tantas esperanças!!

Que Deus conforte as famílias! 🙏🙏 pic.twitter.com/eqyv8l85Zo — Galvão Bueno (@galvaobueno) 8 de fevereiro de 2019

O incêncio que atingiu o Ninho do Urubu, CT do Flamengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixou 10 pessoas mortas e três feriadas. Entre os feriados, estão os cearenses Cauan Emanuel e Francisco Dyogo.

Jovem de apenas 15 anos, Christian Esmerio Candido foi a primeira vítima a ser identificada. O goleiro havia sido convocado para a Seleção Brasileira de base em algumas oportunidades.