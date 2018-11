Fortaleza vai construir nova sala de troféus para colocar a taça de campeão da Série B

O presidente da comissão de obras do Centenário do Fortaleza, o vice-presidente, Rolim Machado, disse que muitas melhorias serão feitas na infraestrutura do clube para concluir o projeto dos 100 anos do Leão. Entre essas, a prioridade é a construção da nova sala de troféus para que receba a sua maior estrela, a taça de campeão brasileiro da Série B de 2018.

Todo o Estádio Alcides Santos vai continuar passando por reformas, algumas delas indicadas pelo técnico Rogério Ceni. Quer renove contrato ou não com o clube, o treinador quer deixar um legado de sua passagem pelo Tricolor do Pici. Mas, vale lembrar que as obras começaram ainda em 2016, portanto, antes da chegada do comandante. Elas ganharam força e celeridade com a chegada do ex-presidente Luís Eduardo Girão.

Capitão da equipe, Marcelo Boeck teve a honra de erguer a taça na partida contra o Juventude Foto: Thiago Gadelha

Além do campo anexo ao principal, construção de capela ecumênica e instalação de drenagem no campo principal, outros melhoramentos já estão a caminho. O alojamento Ribamar Bezerra será ampliado, com a construção de mais suítes, anexado ao alojamento Otoni Diniz, de tal modo que irão se tornar um hotel interno.

Está no planejamento da comissão de obras a construção de uma nova sala de imprensa. Um restaurante para 120 pessoas, assim como um setor odontológico no Pici para atender os jogadores de base e do profissional devem ser finalizados até 2019.