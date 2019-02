Fortaleza tem presença de intérprete de libras em entrevistas coletivas

O Fortaleza passou a adotar um novo procedimento durante as entrevistas coletivas: a presença de um intérprete de libras. A inovação teve início ainda em 2018, em novembro, quando foi feita uma homenagem ao ex-lateral Chiquinho, através do Projeto Leão 100.

Em 2019, o Fortaleza vem intensificando o procedimento, realizando em todas as coletivas efetivadas pós jogos, no Castelão e na apresentação de atletas, que media a comunicação com os torcedores surdos.

“Essa visão inclusiva busca quebrar paradigmas e eliminar rótulos relacionados as barreiras linguísticas. A difusão da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais) reconhecida como segunda língua oficial do país pela Lei n° 10.436 de 24 de abril de 2002, é uma forma de respeitar o acesso a comunicação à comunidade surda”, disse o segundo vice-presidente do clube, Dr. Rolim Machado.

Crystonberg Silva, Intérprete de Libras, tem sido o responsável pelas traduções . “Temos percebido na comunidade surda, torcedora do Fortaleza, uma satisfação em poder acompanhar e ter acesso mais dinâmico às informações do clube. Administramos um grupo de WhatsApp e os componentes acompanham todas as coletivas retransmitidas pela TV Leão”, destaca o profissional.