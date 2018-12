Fortaleza renova com volante Derley até o fim de 2019

O volante Derley renovou com o Fortaleza até o final de 2019. Em 2018, ele atuou em 31 partidas, dando uma assistência e recebendo oito cartões amarelos. O volante Derley foi a primeira contratação do Fortaleza para a campanha na Série B. O anúncio ainda em novembro de 2017 foi uma surpresa. O jogador de 32 anos chegou com o aval de Ceni, mas foi recebido com desconfiança pela torcida.

Vindo de um momento complicado da carreira, Derley aproveitou a oportunidade conquistada no Fortaleza, virou peça importante no esquema de Ceni e conquistou o título de campeão com a equipe. Para 2019, estes são os seguintes os atletas com um tempo maior de contrato com o Leão: Marcelo Boeck, Bruno Melo, Felipe, Pablo, Éderson, Tinga, Wesley, Max Walef, Marlon, Romarinho, Marcinho, Matheus Inácio e Diego Tavares.