Fortaleza renova com o atacante Ederson para 2019

Campeão da Série B deste ano com o Fortaleza, o atacante Ederson renovou seu vínculo por um ano com o Tricolor do Pici para a temporada de 2019. O atacante chegou ao Leão no mês de julho e marcou três gols em 18 jogos disputados.

Natural da cidade de Pentecoste, interior do Ceará, o atleta iniciou a temporada no Atlético/PR onde terminou o Campeonato Paranaense como artilheiro com nove gols.

O jogador de 29 anos também passou por equipes brasileiras como Vasco da Gama e Ceará, clube em que foi revelado, além de Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos, e Kashiwa Reysol, do Japão.

Em 2013, quando atuava pelo Atlético/PR, Ederson foi o artilheiro da Série A com 21 gols.

Seu contrato com o Fortaleza vai até o final de 2019.