Fortaleza quer atacante Rogério para 2019

O Fortaleza quer o atacante Rogério, do Sport, para 2019. Este ano, o atacante atuou 36 vezes pelo Sport e só fez três gols. Em 2017, foram 34 partidas e 10 gols. Rogério foi contratado pelo São Paulo em 2015, após passagens por Vitória e Náutico entre 2011 e 2015. A informação foi confirmada por dirigentes do Leão nesta quarta-feira (12).

Rogério jogou com o hoje técnico Ceni em 2015. Com a camisa do São Paulo, fez seis gols em 34 partidas. A eleição no clube pernambucano atrapalha evolução das conversas. O novo presidente do Sport será escolhido no dia 18 deste mês.

O atacante acumula passagens por Central, Náutico, Botafogo, Vitória e São Paulo. Ele jogou também pelo Al Dhafra, dos Emirados Árabes Unidos.