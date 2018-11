Fortaleza promove homenagem e une dois laterais que conquistaram acessos à Série A

Dentro do projeto "Leão 100", o Fortaleza prestou homenagem, nessa terça-feira (20), ao lateral-direito Chiquinho. A iniciativa parabeniza aqueles que fizeram mais de 100 jogos com a camisa tricolor. Na ocasião, o ex-jogador recebeu uma placa comemorativa ao feito, entregue pelo lateral-esquerdo Bruno Melo.

Assim sendo, o clube uniu dois laterais destaques em acessos do clube ao longo da história. Bruno Melo foi um dos heróis e marcou gol em jogos decisivos do Fortaleza; em 2017, ao subir o Leão da Série C para a B e em 2018, ao erguer o Tricolor para a elite do futebol brasileiro. Já o lateral Chiquinho foi destaque no acesso do Fortaleza à Série A em 2002. "Estou feliz em receber essa homenagem e retornar ao clube depois de 13 anos. Saí daqui, deixando o Leão na Série A e retorno e encontro o Fortaleza também na Série A, o que é muito gratificante para mim", disse Chiquinho.

Formado na base tricolor, Bruno Melo é o vice-artilheiro do clube na Série B com sete gols marcados Foto: Thiago Gadelha

"Franciso Nogueira de Sousa, natural de Limoeiro do Norte, lateral-direito Chiquinho. Foi por anos, dono da camisa 2 tricolor. Habilidoso, velocista. Suas arrancadas destruíram as defesas adversárias. Campeão cearense 2001, 2003, 2004 e 2005. Foi de suma importância do acesso à Primeira Divisão em 2002 e um dos destaques do Leão no Brasileiro de 2003", apresentou Bruno Melo ao seu colega Chiquinho, passando às suas mãos, a placa alusiva aos feitos.

"É uma honra e um orgulho estar recebendo essa homenagem do Fortaleza. É um clube que eu tentei fazer de tudo para honrar essa camisa. Só tenho a agradecer ao clube por tudo que fez por mim e está fazendo hoje. Agradeço a todos e parabenizo o Fortaleza por esse título brasileiro. Não veio em 2002 na minha época, mas veio agora. Parabenizo também ao Bruno Melo, excelente lateral. Parabéns a todos por esse título. Foi muito sofrido. É melhor estar jogando do que estar só torcendo. Parabéns ao clube e à diretoria pelo trabalho que foi realizado", disse Chiquinho.