Fortaleza oficializa retorno de Edinho para temporada 2019

O Tricolor do Pici confirmou oficialmente o retorno do meia-atacante Edinho. O anuncio do empréstimo junto ao Atlético-MG foi feito na noite desta quarta-feira (26). Ele ficará no clube até o fim 2019.

Revelado no clube, Edinho tem 23 anos e foi vendido ao Atlético-MG no decorrer da Série B 2018. Mesmo tendo saído, terminou a competição com seis assistências e dois gols marcados.

O atleta retorna ao Tricolor do Pici por empréstimo até o final de 2019. Natural de Baturité, ele já atuou também por Avaí, Paysandu, Ituano, Guarani, Mogi Mirim e CSA.

Ficha técnica

Nome: Francisco Edson Moreira Da Silva

Idade: 23 anos

Naturalidade: Baturité/CE

Posição: meia-atacante

Pé preferencial: destro

Altura: 1,58m

Peso: 60kg