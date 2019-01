Fortaleza oficializa contratação do uruguaio Santiago Romero

O Fortaleza oficializou, no início da tarde desta segunda-feira (14), a contratação do uruguaio Santiago Romero, de 28 anos. O meia estava no Nacional de Uruguai, onde marcou cinco gols em 44 partidas. Santiago tem três títulos uruguaios no currículo, além de uma Taça do Chile. Na Copa Libertadores Sub-20 de 2011, o volante foi o primeiro jogador a marcar um gol na competição.

Com contrato de empréstimo por um ano, uruguaio chega ao Tricolor do Pici para integrar o elenco que disputará Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série A do Brasileirão nesta temporada de 2019.