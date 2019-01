Fortaleza negocia com volante Gabriel Dias, do Internacional

O presidente do Fortaleza confirmou, na noite desta quarta-feira (9), que o clube fez uma proposta pelo volante Gabriel Dias. Gabriel Dias, de 24 anos, seria envolvido em uma troca por Matheus Galdezani, do Coritiba. No entanto, o volante colorado não se acertou com o Coxa. Agora, depende do Internacional a negociação do atleta com o Tricolor do Pici. No início desta semana, o diretor de futebol do Fortaleza, Daniel de Paula Pessoa, comentou que o Fortaleza pretende anunciar reforço para a zaga. Além de zagueiros, volantes e meias ainda são carências.