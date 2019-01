'Fortaleza não deve pensar só em fugir de rebaixamento', diz volante Gabriel Dias

Convencido a vir defender o Fortaleza na temporada de 2019, especialmente na Série A, por um telefonema do técnico Rogério Ceni, o volante Gabriel Dias, deu entrevista na tarde desta quinta-feira (24), no CT Ribamar Bezerra, quando disse que o pensamento do clube não deve ser apenas o de evitar uma queda para a Série B, mas brigar pelas primeiras posições.

"Pôxa, cara, o clube aqui no passado subiu para a Série A e fizeram uma excelente campeonato. É a gente manter o foco aqui, não é? Não pensar em questão de rebaixamento, essas coisas. Quando eu vim para cá e até com a primeira ligação, eu não pensei em questão de rebaixamento, até porque, eu vi as contratações que o pessoal vinha fazendo, são excelentes jogadores e aqui não tem pensamento de rebaixamento. Eu acho que na vida a gente não pode ficar pensando em ser 13º ou 14º. Temos que pensar em ser o 1º, porque se pensarmos em ser o primeiro, você vai ser um grande atleta, uma grande pessoa. Temos que pensar alto", disse o atleta.

Gabriel Dias subiu com o Paraná para a Série A em 2017 e em 2018, estava no Internacional, mas já passou por Paraná, Bragantino, Mogi Mirim, Boa Esporte, Bandeirante e tem no currículo, oito anos de Palmeiras. Seu contrato com o Leão é de dois anos.

A propósito das contratações que ele citou, até o momento, o Leão fez as seguintes aquisições: Carlinhos, lateral-esquerdo; Paulo Roberto, volante; Patrick, zagueiro; Madson, meia; Edinho, Matheus Alessandro, Júnior Santos, Pedro Júnior, atacantes; Diego Ferreira, lateral-direito; Felipe Alves, goleiro; Santiago Romero, atacante; Gabriel Dias, volante e Juan Quintero, zagueiro.

O atacante Edinho será reapresentado na manhã dessa sexta-feira (25), às 11 horas na sede de um dos patrocinadores do Leão, no Eusébio. Na oportunidade, haverá até uma promoção para os sócios-torcedores, que receberão premiação na compra de apartamento.