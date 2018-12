Fortaleza lança álbum de figurinhas em homenagem ao Centenário do clube

O ano de 2018 tem será marcante para o Fortaleza. Além de garantir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici também foi campeão da Série B no ano em que o clube completou 100 anos de fundação. Em mais uma homenagem às figuras que fizeram parte da história desta história centenária, a diretoria lançou um álbum de figurinhas.

O produto é licenciado e estará à venda em algumas bancas da capital cearense a partir desta quarta-feira (12) , mas só estará em todas as bancas da cidade na próxima semana.

A informação foi divulgada pelo próprio clube através de suas redes sociais e de sua asessoria de comunicação.