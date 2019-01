Fortaleza inicia trabalhos visando a temporada 2019

Em primeiro trabalho deste ano de 2019, o elenco do Fortaleza se apresentou, no CT Ribamar Bezerra, na manhã desta quarta-feira (2), visando a temporada atual. O Leão do Pici vai disputar Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A do Campeonato Brasileiro.

O grupo realizou avaliações médicas e fisioterápicas e retornam ao CT no período da tarde, onde irão iniciar os treinamentos com o técnico Rogério Ceni.

De volta aos trabalhos! Nossos atletas realizam avaliação médica e fisioterápica no período da manhã. Em seguida, o grupo segue para o CT Ribamar Bezerra, onde realiza o primeiro treino do ano de 2019.

Entrando no Cearense apenas na segunda fase, assim como o Ceará, o Tricolor está no Grupo A do Nordestão, onde vai ter Vitória/BA, Santa Cruz/PE, Sergipe/SE, CRB/AL, Altos/PI, Salgueiro/PE, Sampaio Corrêa/MA e Náutico/PE como seus adversários no certame..

Campeão da Série B de 2018, o Fortaleza estreia nesta temporada contra o Náutico/PE, no dia 15 de janeiro, pela Copa do Nordeste, no estádio Aflitos, em Recife, 21h30.