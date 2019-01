Fortaleza fará mais cinco ou seis contratações, diz Daniel de Paula

O torcedor do Fortaleza pode não ter percebido ainda, mas o elenco da equipe campeã da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 está sendo bastante reformulado. Dos quatro zagueiros que o clube tinha, Roger Carvalho, Diego Jussani, Ligger e Adalberto, ficou apenas um, no caso, Roger Carvalho, que renovou contrato. Os volantes foram quase todos embora, como Nenê Bonilha, Anderson Uchôa, Pablo (que também joga de lateral), Jean Patrick. O mesmo se diga dos meias, Dodô, que até agora não renovou contrato, João Henrique. Por conta disso, o clube vai se reforçar nesses setores.

O diretor de futebol, Daniel de Paula Pessoa, falou que possivelmente poderá vir mais algum meia-atacante e acrescentou: "E provavelmente mais alguns volantes. Então, acredito que mais cinco ou seis contratações virão para o Fortaleza", disse o diretor.

Um dos jogadores agendados pelo clube é o zagueiro Ernando, que pertence ao Internacional/RS e que de há muito está no radar do Fortaleza para a temporada. Nos próximos dias, outros reforços das posições carentes devem ser anunciados.

Dois zagueiros, dois volantes, dois meias serão as posições a serem procuradas pela diretoria do Tricolor. Daniel de Paula considera que o time já está bem servido na posição de ataque, para o qual já tem Edinho, Ederson, Júnior Santos, Pedro Júnior, Romarinho e o jovem Bruno Mota, de 22 anos, que vem da base do Internacional para participar de um período de avaliação.

O Leão do Pici fará dois jogos no mês de janeiro, ambos pela Copa do Nordeste. Assim é que o primeiro está bem próximo, que será no dia 15 de janeiro, às 22h30 contra o Náutico, em Recife. E segundo, dia 27 de janeiro, às 18 horas contra o CSA/AL, na Arena Castelão. Até lá, o elenco já deverá estar formado para a referida competição.