Fortaleza estreia no Campeonato Cearense goleando o Barbalha

O Fortaleza estreou no Campeonato Cearense de 2019, aplicando uma goleada de 3x1 no Barbalha, na noite dessa quarta-feira (6), na Arena Castelão. O jogo mostrou uma inquestionável superioridade do do time tricolor, que comandou as ações desde o início da partida.

O técnico do Barbalha, Washington Luiz, não pôde contar com vários jogadores do seu time titular, que ou estavam contundidos ou com o terceiro cartão amarelo. Com isso, as coisas ficaram mais difíceis para a sua equipe. Reconhecendo a superioridade técnica do adversário, o Barbalha procurou se retrancar quanto pôde.

O Leão do Pici insistiu nos cruzamentos na área e chutes em média distância, mas aos poucos foi encontrando brechas na defensiva adversária pelas laterais. Aos 25 minutos, Ederson foi à linha de fundo e cruzou para a área. O lateral-direito Tinga apareceu como elemento surpresa e desviou de cabeça, marcando 1x0.

O Tricolor continuou o seu domínio e aos 34 minutos, em troca de passes na entrada de área, Júnior Santos dominou a bola e mandou a bomba, ampliando para 2x0. O time de Rogério Ceni continuou tocando a bola, tendo outras oportunidades, mas o primeiro tempo terminou com este placar.

No segundo tempo, o técnico Rogério Ceni procurou fazer as alterações para dar ritmo de jogo aos atletas, quando viu que o placar estava tranquilo. O volante Lincoln acabou expulso, por uma falta em Derley, complicando ainda mais o desempenho da Raposa dos Canaviais. Matheus Alessandro entrou no lugar de Júnior Santos, Madson e Gabriel Dias também entraram. Aos 14 minutos, Ederson tocou a bola para a área e desviou num zagueiro do Barbalha: pênalti que ele converteu aos 14 minutos, o atacante Rael entrou na área e foi derrubado pelo goleiro Felipe Alves: pênalti. O próprio Rael cobrou e converteu, aos 49 minutos. No final, 3x1 para o Fortaleza, que ocupa a terceira colocação do campeonato, com 3 pontos ganhos.