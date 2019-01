Fortaleza está próximo de contratar volante uruguaio

De acordo com o executivo de futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, Santiago Romero interessa ao clube e já estão acontecendo negociações no sentido de que ele venha defender o clube cearense. No Uruguai, no entanto, alguns veículos de comunicação já dão como certa a contratação do jogador. "Está bem encaminhada", disse de forma resumnida, o diretor de futebol do Leão, Daniel de Paula, às 22 horas dessa sexta-feira (11).

"O Santigo Romero é um jogador que nós temos o maior interesse. O Rogério gostou do jogador, avaliou, fizemos proposta e estamos aguardando uma definição. Muita gente dizendo que está contratado, mas não. A proposta foi feita e vamos esperar que seja aceita.", disse o executivo de futebol do Leão,Sérgio Papellin.

Santiago Romero não atuou ainda em clubes brasileiros. Pertence ao Nacional do Uruguai e tem passagens por Rosário Central, da Argentina, e Deportes Iquique, do Chile.

Outro volante na mira do Fortaleza é Gabriel Dias, do Internacional, com quem o Leão já manteve contato desde o ano passado.

"É um jogador interessante, que faz mais de uma função. Não deu certo ainda, porque vaza na imprensa.Desde dezembro que estamos tentando o Gabriel, mas o Inter não liberou. Eles só o liberariam se contratasse outro da mesma função. Surgiu uma negociação do Inter com o Coritiba, mas o jogador deseja ficar num clube de Série A. Se vier, ele nos ajudaria bastante. Nós vamos tentar esses dois jogadores", disse Papellin, nessa sexta-feira (11), no CT Ribamar Bezerra, quando apresentou um outro volante que contratado esse ano: Paulo Roberto, emprestado pelo Corinthians.