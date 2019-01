Fortaleza em busca de reforços para o setor defensivo

No ano de 2018, a defesa do Fortaleza foi um dos destaques do time, ao ponto de ser a terceira menos vazada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Ano passado, a Ponte Preta, mesmo não tendo subido para a Série A, teve a defesa menos vazada, 30 gols, seguida pelo Avaí, com 32 e o Fortaleza, com 33 gols sofridos.

O técnico Rogério Ceni procurou manter uma base do sistema defensivo, o qual, na maioria dos jogos, formou com Tinga, Diego Jussani, Ligger e Bruno Melo.

Esse quarteto deu sustentação na hora da “pegada” e a prova é que todos eles jogaram muitas partidas em 2018 pelo Leão do Pici. O lateral Tinga disputou 49 jogos, o mesmo número do zagueiro Diego Jussani; Ligger participou de 42 jogos e o lateral Bruno Melo, de 44. Os defensores reservas atuaram menos: Roger Carvalho e Adalberto disputaram 19 partidas.

Desfeita

Ocorre que o miolo de zaga do Leão foi desfeito, pois Diego Jussani foi para o América Mineiro e Ligger foi contratado pelo Red Bull /SP. Dos defensores zagueiros, apenas Roger Carvalho renovou e o clube contratou Patrick, um zagueiro de 24 anos.

O Leão do Pici tem apenas dois zagueiros, até o fechamento desta edição, para utilizar em 2019. Portanto, contratar zagueiros, volantes e meias passou a ser prioridade.

O diretor de futebol do Tricolor, Daniel de Paula Pessoa, informou que o clube está na caça de zagueiros e lembrou um detalhe: “Nós estamos com uma dificuldade a nível de perfil dos atletas. A gente analisou muitos jogadores. Estamos recebendo muitas ofertas de empresários, então estamos analisando e vendo com o Rogério essa questão de um perfil de atleta que possa ficar conosco na SérieA”, disse Daniel de Paula.

Pedrão

Uma alternativa para a zaga seria Pedrão, zagueiro de 21 anos, das categorias de base do Palmeiras. O técnico Luiz Felipe Scolari informou que Rogério Ceni ligou para ele, com o intuito de saber mais sobre o defensor do Verdão. “Houve o contato, mas a negociação ainda não evoluiu “, completou Daniel.