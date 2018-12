Fortaleza decide emprestar ou rescindir contrato com Pablo

O jogador Pablo não fica no Fortaleza para a próxima temporada. Após participar das campanhas de acesso na Série C e Série B, o atleta foi comunicado pela diretoria que será emprestado ou terá seu contrato rescindido, cujo vínculo se estende até o fim de 2019.

Segundo informou o gerente de futebol Sérgio Papelin, a maneira como o atleta deixa o Leão vai depender da negociação com o novo clube. Como pertence ao Tombense/MG, o dirigente descartou a possibilidade do volante ser utilizado em uma troca por outro jogador.

Através das redes sociais, Pablo agradeceu o apoio da torcida ao longo das duas temporadas em que esteve no Pici. Com a camisa do Fortaleza, o atleta esteve em campo 62 vezes e marcou dois gols.

Acumulando momentos como titular e reserva, o jogador foi utilizado por Ceni também na lateral-direita ao longo da Série B. Com a nova baixa, o elenco do Fortaleza apresenta agora 22 nomes para 2019, quando disputa Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série A. Confira a publicação de Pablo: