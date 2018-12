Fortaleza confirma zagueiro Patrick e renova com Roger Carvalho para 2019

As novidades de natal estão chegando no Fortaleza. O Tricolor acertou nesta segunda-feira (24) a chegada de um novo reforço para temporada 2019: o zagueiro Patrick, que estava no Oeste durante a Série B 2018. Além disso, o clube renovou por mais um ano com o zagueiro Roger Carvalho. O setor defensivo do Leão ainda não havia recebido reforços.

Os reforços foram anunciados nas redes sociais do clube. Alguns minutos depois a postagem foi apagada. Contudo, a informação foi confirmada pelo diretor de futebol do clube, Daniel de Paula.

Patrick tem 24 anos e chega por empréstimo. O atleta atuou em 2018 pelo Oeste, na Série B. O zagueiro tem passagens também por Mirassol, Boa Esporte e Kashiwa Reysol (do Japão).

Roger Carvalho foi campeão da Série B 2018 no clube e renova contrato por mais um ano. O defensor tem 32 anos e passagens por grandes clubes do país, além do futebol português e italiano.