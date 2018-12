Fortaleza confirma atacante Júnior Santos para 2019

O Fortaleza anunciou na noite desta quarta-feira (19) mais um reforço para 2019: o atacante Junior Santos, que disputou a Série B pela Ponte Preta. Júnior Santos marcou nove gols em 38 partidas com a camisa da Macaca na última temporada. O atacante chegou ao profissional em 2017 pelo Osvaldo Cruz, onde disputou a segunda divisão do Paulista e marcou cinco gols em 20 jogos.

Em 2018 foi contratado pelo Ituano. Depois de cinco gols no Campeonato Paulista, foi emprestado àPonte até o fim deste ano com opção de compra. O atacante é o quarto reforço do Fortaleza para 2019. O lateral-esquerdo Carlinhos, o volante Paulo Roberto e o goleiro Felipe Alves foram anunciados.